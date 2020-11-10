بالفيديو.. نيللي كريم ومحمد رمضان يكسران الأطباق في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك النجمان محمد رمضان ونيللي كريم في حفل عشاء بأحد مطاعم دبي، وشاركا بتكسير الأطباق أمام الكاميرا وعلى أنغام الموسيقى.

ونشرت نيللي، ومحمد رمضان أيضا، عبر حساب كل منهما على موقع "إنستقرام"، مقطع فيديو يجمعهما وقد ظهرا خلاله يكسران بعض أطباق المطعم في حالة من السعادة.

وعلّقت نيللي كريم قائلة: "هذا ما حدث أثناء العشاء مع محمد رمضان"، بينما علّق رمضان على الفيديو برسم بعض القلوب تعبيرا عن المودة.

ونشر محمد رمضان فيديو آخر له مع نيللي كريم عبر حسابه على "إنستقرام" ظهر فيه أيضا مع نيللي وأصدقائها وهم يرقصون على أغنيته "يا حبيبي"، وعلّق: "حرفيا كسرنا المطعم.. مبسوط إني شوفتكم النهارده".

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وأغنية محمد رمضان "يا حبيبي" تعاون خلالها مع النجم العالمي ميتر جيمس، وتخطت حتى الآن حاجز الـ45 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" منذ طرحها مطلع سبتمبر الماضي.

وكان محمد رمضان كشف، مؤخرا، عن فيديو قصير من خلال إنستقرام الخاص به، وظهر فيه بإطلالة جديدة حيث قام بتغيير لون شعره إلى الأبيض البلاتيني، وأرفق بالفيديو أغنية "أنا جني".



