شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر صعيدية مع محمد رمضان فى "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة فريدة سيف النصر بشخصية صعيدية في شهر رمضان المقبل خلال أحدث مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، حيث انضمت للعمل الأيام الماضية، وتقوم بتحضيرات الشخصية في الوقت الحالي قبل انطلاق تصوير المسلسل، وهو من تأليف ناصرعبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

يشارإلى أنه تم التعاقد بشكل رسمي مع كل من النجوم سمية الخشاب ورياض الخولى وسيد رجب، وجارالتعاقد مع باقى النجوم، استعدادًا لانطلاق التصوير في العديد من الأماكن في القاهرة.

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وتدورأحداث المسلسل فى حقبة الأربعينات والخمسينات، وهو ما يحتاج تحضيرات كبيرة سواء من ناحية الديكورات والملابس التى تتناسب مع الفترة الزمنية التى تدور فيها الأحداث.

وكان أخر ظهور للفنانة فريدة سيف النصر في مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال الذى عرض في شهر رمضان الماضى وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من مى عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ورياض الخولى، وأخرون من النجوم تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.