شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يرد على منتقديه بسبب "إركن شهادتك": وإيه الغلط فى كده يا جماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد مطرب المهرجانات عمر كمال على الهجوم الكبير عليه بسبب منشوره الأخير عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، والذى فسره البعض بأنه استهزاء بالعلم وأصحاب الشهادات، حيث نشر صور لتكريماته على نجاحه فى الغناء، معلقا: "إركن شهادتك على جمب لو ربنا مأذنشى واشتغلت بيها وشمر واشتغل وحقق حلمك"، وحاول عمر توضيح الأمر، مؤكدا أنه لم يقصد هذا المعنى السيئ.

وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" "فيه رقم محطوط للحجوزات ع الصفحة عشان الشغل والأفراح والحفلات.. من اكتر المكالمات اللى بتيجى عاوزين شغل ومفيش شغل عندكم عشان احنا محتاجين شغل.. حاجة بتحسسنى بالحزن جدا لأنهم شباب فى سنى.. فا بحب بين كل فترة والتانية أكتب بوست للناس فيه تشجيع وحافز إن خلى جواك إيمان بنفسك وأمل فى ربنا وان كل حاجة هاتتعدل".



عمر كمال

وأضاف: "أنا شاب اخدت دبلوم صنايع وكملت دراسة مزيكا فى معهد الموسيقى العربية.. ولما طلعت ملقتش فرصة أغنى فى الطرق العادية زى قصور الثقافة و الأوبرا وكده .. فقررت اعتمد على نفسى واشتغل كل حاجة وحرفيا شمرت واشتغلت ومشيت فى كل الطرق اللى توصلنى لهدفى".

وتابع "كتبت بوست من المنطلق ده اللى هو شيل شهادتك على جمب لو مشتغلتش بيها وانزل وشمر وهات حلمك وهدفك وحققه وحطيت صورة لتكريمات وجوايز نتيجة لنجاحى فى مجالى وطبعا قصدى إن كل واحد فى مجاله يجتهد مش يسيب شهادته ويروح يغنى أكيد.. إيه الغلط فى كده يا جماعة".