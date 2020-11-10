شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح يشارك بصورة تخيلية مع والده فى حفل زفافه: كان نفسنا تكون وسطنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان الشاب أحمد خالد صالح متابعيه بصورة تخيلية جمعته مع والده النجم الراحل خالد صالح، بحفل زفافه على الفنانة هنادي مهني برفقة والدها الموسيقار هاني مهني، الذي أقيم منذ عدة أيام، وعلق صالح علي الصورة عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلا :"كان نفسنا تكون في وسطهم والفرحه مش سيعاك .. رحمة الله عليك يا حبيبنا"، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعي حسابه.



احمد خالد صالح

وأقيم حفل زفاف أحمد خالد صالح وهنادي مهني يوم الجمعة الماضي، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وكان على رأسهم أحمد السقا ومحمد هنيدى وفتحى عبد الوهاب وآخرون.

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من ناحية أخري، انتهت الفنانة هنادى مهنا، خلال الفترة السابقة، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "أول كلام"، وهى الأغنية التى تعود بها للغناء مرة أخرى، حيث من المقرر أن تهديها لزوجها الفنان أحمد خالد صالح، وهى من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وصول الموسيقار هانى مهنا، وجتيار مصطفى نصر، وهندسه صوت خالد رؤوف، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذى أعطانى الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".