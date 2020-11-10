"نمرة اتنين": الحلقة الثالثة بعنوان "أنت فين" بطولة آسر ياسين وأروى جودة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

بدأت "شاهد VIP" حصرياً، اعتباراً من 29 أكتوبر الماضي بعرض الدراما الرومانسية المشوّقة "نمرة اتنين"، بحلقاتها المنفصلة، التي تجمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي.

وتحمل ثالث الحلقات عنوان "أنت فين"، وهي من بطولة آسر ياسين وأروى جودة وسينتيا خليفة، سيناريو وحوار سماء عبدالخالق، وإخراج هاني خليفة.

تدور أحداث الحلقة حول علاقة حب فشلت في الماضي عندما تخلّى سيف عن نادية من أجل امرأة أخرى، ثم عاد إليها نادماً وطالباً الصفح آملاً في فرصة ثانية.

من جانبه قال النجم آسر ياسين: "وافقت على المشاركة في هذا العمل لأنني أولاً أحببت فكرة أن الحلقات يجمعها موضوع واحد رغم كونها حلقات منفصلة.

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وثانياً لأنني كنت بانتظار عملٍ تحت إدارة المخرج هاني خليفة.

واستكمل:"التجربة كانت جميلة وأتمنى أن يتكرر هذا النوع من الأعمال مستقبلاً."

وحول دوره في الحلقة قال آسر ياسين: "أؤدي دور رجل متردد كل الوقت، دائماً يملك أشياء لا يريدها، ويريد الأشياء التي لا يملكها، والشخصية غير قريبة مني على الصعيد الشخصي.

واستكمل:"دخلنا في تفاصيل كثيرة مع المخرج والكاتبة وعملنا معاً لتحديد معالم الشخصية بدقة." وختم آسر ياسين: "أنا سعيد لعرض العمل على "شاهد VIP" ولي أكثر من تجربة سابقة مع "شاهد" في مسلسل "في كل اسبوع يوم جمعة" وكذلك فيلم "صاحب المقام"، لذا فعلاقتي مميزة بهذه المنصة، وأنا فخور بأن أكون جزء منها، وأتمنى وجود أعمال لي دائماً عليها."