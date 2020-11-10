25 معلومة عن ممدوح عبد العليم.. رفيع العزايزي الذي رأى ابنته قبل ولادتها بثلاث سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد النجم الراحل ممدوح عبدالعليم، إذ أنه ولد في مثل هذا اليوم 10 نوفمبر من العام 1956.

وإليك أبرز المعلومات عن ممدوح عبدالعليم:-

- اسمه بالكامل ممدوح محمود عبد العليم محجوب.

- بدأ شغفه بالفن منذ نعومة أظافره وكوّن مع أخوته وأصدقائه فرقة فنية للغناء اسمها "الكتاكيت" ومنها لبرامج الأطفال بالإذاعة والتليفزيون.



- حصل على درجة البكالوريوس في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية.

- التحق بالفرقة القومية للفنون الشعبية والتي كانت بوابته لعالم الفن.

- أولى تجاربه الفنية الاحترافية خاضها مبكرا من خلال مسلسل "الجنة العذراء" في عام 1969 مع المخرج نور الدمرداش، وقدّم دور نجل الفنانة الراحلة وزوجة المخرج كريمة مختار، ما جعل البعض يعتقد أنه نجلهما بالفعل.



- بدأ احتراف التمثيل منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين من خلال العديد من المسلسلات التليفزيونية، ومنها في تلك الفترة: "صيام صيام، أصيلة، ليلة القبض على فاطمة، داليا المصرية، الحب في الخريف، الشاهد والمتهم" وغيرها.

- أول مشاركاته السينمائية كانت من خلال فيلم "قهوة المواردي" عام 1981 مع النجوم: فريد شوقي، نبيلة عبيد، يوسف شعبان، وفاروق الفيشاوي وغيرهم.

- كان دوره في فيلم "العذراء والشعر الأبيض" عام 1983 مع النجوم: نبيلة عبيد، محمود عبد العزيز، وشريهان، هو نقطة التحول في مشواره، ونجح في جذب الأنظار إلى موهبته.

- وفي السينما حقق العديد من النجاحات مع كبار النجوم في أعمال منها: "البريء" مع أحمد زكي، "كتيبة الإعدام" مع الراحلين نور الشريف ومعالي زايد، "المتمرد" مع فريد شوقي، و"سوبر ماركت" مع النجمة نجلاء فتحي، وغيرها.

- حصل على جائزة من مهرجان الإسكندرية السينمائي عن أولى بطولاته أمام نادية الجندي في فيلم "الخادمة" عام 1984.

- نجح المخرج نادر جلال في تقديم أفضل أدوار ممدوح عبد العليم السينمائية من خلال فيلم "بطل من ورق" مع الفنانة أثار الحكيم، من خلال تجسيده لشخصية "رامي قشوع" الشخصية الحقيقية، إذ كان صديقا للمنتج الذي أراد أن يسخر من صديقه فقدّم هذا الفيلم، والمفارقة أن "عبد العليم" لم يكن ممدوح مرشحا لهذا الدور من الأساس، إذ حصل عليه بعدما رفضه عادل إمام وأحمد زكي.

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- خاض تجربة الإنتاج السينمائي مرة واحدة فقط من خلال فيلم "سمع هس" عام 1991، ونجح المخرج شريف عرفة في تحويل ممدوح عبد العليم في هذا العمل لممثل استعراضي يغني ويرقص مع النجوم: ليلى علوي وأحمد بدير وحسن كامي.



- في عام 2000 قرر اعتزال العمل السينمائي تماما وتفرغ منذ ذلك الوقت للعمل في المسلسلات التليفزيونية.

- ورغم أعماله السينمائية، إلا أن نجحت ممدوح عبد العليم الدرامية خلّدت اسمه كبطل تليفزيوني هام، ومن أهم مسلسلاته: "ليالي الحلمية، خالتي صفية والدير، الضوء الشارد، الحب وأشياء أخرى، الطارق، الكومي، أبيض في أبيض" وغيرها.

- شخصية "علي البدري" في مسلسل "ليالي الحلمية" هي أحب شخصياته إلى قلبه، بينما شخصية "رفيع بك العزايزي" هي أشهر شخصياته.



- وقدّم ممدوح للمسرح عدة مسرحيات، منها: "بداية ونهاية، لا بلاش كده، الأرض بتتكلم عربي، آخر كرم، وعائلتي" وغيرها.

- كان يستعد لتقديم مسلسل عن الموسيقار بليغ حمدي، لكنه بعد أشهر من التدريب عاد، واعتذر عن المسلسل عندما شعر بأنه لن يخرج بالصورة والمستوى اللذين يليقان ببليغ حمدي.

- آخر أعماله مسلسل "السيدة الأولى" مع النجمة غادة عبد الرازق عام 2014، وغاب عن جمهوره قبل هذا العمل لنحو 5 أعوام منذ مسلسل "المصراوية" عام 2009.

- تحدث عن سبب ابتعاده عن التمثيل في تلك الفترة، وقال إنه لم يستطع العمل في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها مصر، وقال باكيا خلال حواره ببرنامج "بوضوح" عبر شاشة "الحياة" عام 2014: "أنا آسف مصر كانت موجوعة وصعب كنت أمثل".

- تعرف على الإعلامية شافكي المنيري للمرة الأولى حينما طلبت إجراء لقاء معه في لندن بعد عرض الجزء الخامس من مسلسل "ليالي الحلمية"، ومن هنا بدأت قصة حبهما وبعدها بفترة وجيزة تزوجا، وقد أنجبا ابنة واحدة هي "هنا".

- وارتبط ممدوح عبد العليم كثيرا بابنته "هنا"، وحكى في حوار له ببرنامج "معكم منى الشاذلي" سبتمبر 2014، "رؤية" تتعلق بابنته التي رآها قبل أن تولد بثلاث سنوات، فرأى ابنته وهي في سن الثالثة تجري نحوه واعتبر ذلك رسالة إلهية أصبحت يقينا بعد 3 سنوات.

- وبعد وفاته كتبت الإعلامية شافكي المنيري تفاصيل حياته وأعماله وقصة حبهما في كتاب حمل اسم "أيام في بيت المحترم" عن دار نهضة مصر، تشير فيه إلى أن الصفة الحقيقية التي اتصف بها ممدوح عبد العليم هي صفة الاحترام، والشخصية التي كانت تشبه بشكل كبير هي شخصية "رفيع بيه"، مؤكدة أنه لم يكن "بطلا من ورق".

- اعترف أنه ليس من نجوم الصف الأول في مصر، وقال إنه يتُهم بالغرور ظلما لأنه يقوم فقط بالأدوار التي يقتنع بها، بينما الحقيقة التي تكشفها شافكي المنيري في كتابها، أنه كان يضع بمكتبه - إلى جوار الجوائز - تمثالا من الفخار لفلاح بسيط ظل يقول عنه دائما: "خلوا بالكم من التمثال الغلبان ده… ده أنا".

- اعترف أيضا في حواره مع عمرو الليثي بكرهه الشديد للرئيس الراحل محمد أنور السادات لأنه انقلب على ما فعله الرئيس جمال عبد الناصر.

- وتوفي ممدوح عبد العليم في يوم 5 يناير 2016 بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسته للتمارين الرياضية في صالة الجيم، وذلك عن عمر ناهز الـ60 عاما.