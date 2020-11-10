منى زكي ومحمد فراج يغنيان "مصاحبش الفرافير" على الهواء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" الذي يُذاع عبر فضائية cbc، النجمان محمد فراج ومنى زكي، في تمام التاسعة مساءً يوم الجمعة القادم الموافق 13 نوفمبر الجاري.
ويتحدث النجمان خلال الحلقة عن كواليس فيلمهما "الصندوق الأسود" المطروح حاليا بدور العرض السينمائي منذ يوم 28 أكتوبر الماضي.
ويظهر فراج ومنى في برومو الحلقة، وهما يُغنيان مهرجان "أخواتي - مصاحبش الفرافير" لفريق "الصواريخ".
"الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة، من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولى مهام تسويقه شركة MAD Solutions.
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