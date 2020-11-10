فن ومشاهير

تراند اليوم : قصة طريفة حدثت بين معالي زايد وحسني مبارك .. قالت كلمة أمامه كادت تدخلها السجن

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في حياة كل فنان الكثير من القصص الطريفة ويكون أطرفها ما يرتبط بأهل السياسة وبخاصة الرؤساء.

و يحل اليوم 10 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة معالي زايد التي روت قصة طريفة حدثت لها في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك .

وقالت في حوار قديم لها: بعد نجاح مسلسل "دموع في عيون وقحة" دعوني لإلقاء كلمة في احتفالات أكتوبر بحضور الرئيس حسني مبارك".

وأضافت: نظرا لعدم درايتي بالأحاديث العامة ارتبكت بمجرد وقوفي على المسرح و رؤيتي لهذا الجمع .

وأردفت: فشلت تماما في تذكر اسم الرئيس حسني مبارك فقلت يحيى الرئيس أنور السادات ويحيى الأستاذ حسني مبارك ، ثم حاولت تصحيح الخطأ فقلت يحيى الرئيس أنور السادات والرئيس حسني مبارك .. حلو كدا؟ وهربت سريعا إلى الشارع لابتعد عن تبعات الموقف فضلا عن الحرج الشديد الذي لازمني.

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