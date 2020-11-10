تراند اليوم : قصة طريفة حدثت بين معالي زايد وحسني مبارك .. قالت كلمة أمامه كادت تدخلها السجن

في حياة كل فنان الكثير من القصص الطريفة ويكون أطرفها ما يرتبط بأهل السياسة وبخاصة الرؤساء.

و يحل اليوم 10 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة معالي زايد التي روت قصة طريفة حدثت لها في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك .

وقالت في حوار قديم لها: بعد نجاح مسلسل "دموع في عيون وقحة" دعوني لإلقاء كلمة في احتفالات أكتوبر بحضور الرئيس حسني مبارك".

وأضافت: نظرا لعدم درايتي بالأحاديث العامة ارتبكت بمجرد وقوفي على المسرح و رؤيتي لهذا الجمع .

وأردفت: فشلت تماما في تذكر اسم الرئيس حسني مبارك فقلت يحيى الرئيس أنور السادات ويحيى الأستاذ حسني مبارك ، ثم حاولت تصحيح الخطأ فقلت يحيى الرئيس أنور السادات والرئيس حسني مبارك .. حلو كدا؟ وهربت سريعا إلى الشارع لابتعد عن تبعات الموقف فضلا عن الحرج الشديد الذي لازمني.

