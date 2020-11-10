تراند اليوم : في ذكرى ميلادها .. تعرف على عدد أزواج الفنانة المعتزلة هدى رمزي .. وابن أخيها فنان شهير

ما لا يعرفه كثيرون أن الفنانة المعتزلة هدى رمزي تنحدر من أسرة فنية كبيرة ، وآخرهم نجل شقيقها الفنان شريف رمزي.

و تحتفل اليوم 10 نوفمبر الفنانة هدى رمزي بعيد ميلادها رقم 62 حيث ولدت لأسرة فنية فوالدها المنتج الراحل حسن رمزي و شقيقها المنتج الراحل أيضا محمد حسن رمزي.

ودخلت الفنانة هدى رمزي إلى عالم الفن في سن صغيرة بناء على إلحاح لوالدها الذي وافق أخيرا على تقديمها لبعض الأدوار وبعدها لفتت الأنظار في المجال الفني قبل أن تقرر الاعتزال.

و تزوجت هدى رمزي خمس مرات ، أولهم من فنان يدعى خالد لكن تم الانفصال ، ثم تزوجت من رجل الأعمال طه غانم وأنجبا نجلهما محمد لكن انفصلا بسبب بعض الخلافات.

ثم تزوجت هدى من المحامي سمير عيسى لكن انفصلا ، ثم تزوجت من رجل الأعمال مصطفى البليدي وتم الطلاق 3 مرات خلال سنة ، بعدها تزوجت من شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق لكن تم الانفصال أيضا.

