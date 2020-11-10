"بدي قلك" جديد المغنية الشابة سما شوفاني

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: تعود المغنية وعازفة الغيتار والملحنة الموهوبة سما شوفاني لتستقطب الاهتمام والأضواء من خلال أحدث إصداراتها "بدي قلك" التي تم تسجيلها في استديوهات ليفانتين ريكوردز في أميركا.

وأطلقت سما الأغنية بشكل منفرد يمزج بين الألحان العربية الجذابة وإيقاعات البوب العصرية بأسلوبٍ مميز، فيما تتمحور كلماتها حول حقوق المرأة وتشجع على دعمها وتمكينها.

وتشجع شوفاني المرأة في أغانيها على الصراحة والشجاعة وحرية الاختيار لأن "الحياة ليست كالأفلام أو الأحلام". وتبرز في وسط اللحن كلمات مثل "داق خلقي معك"، التي تحث النساء على التحلّي بالقوة والعزيمة لتحقيق أحلامهن.

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وتجسد المغنية الفلسطينية في كثير من الأحيان تلك المشاعر التي تغنيها؛ فقد ولدت لعائلةٍ موسيقية في مدينة الناصرة بفلسطين، وبدأت الغناء والعزف على الغيتار منذ السادسة من عمرها. وقادها شغفها بالفن للحصول على شهادة في هذا المجال.

ونجحت شوفاني، بفضل قدرتها على الغناء بالعربية والإنكليزية والفرنسية، في نيل إعجاب الجمهور في الوطن العربي وحول العالم وفي تخطي كافة الحواجز والفروقات الثقافية واللغوية.

ويتلخص كل ذلك في أغنية "بدي قلك" بدعوة الجميع، وخاصةً النساء، على اكتشاف شغفهنّ الداخلي وتحقيق أحلامهنّ. وتشكل الأغنية الجديدة دعوة قوية من مغنية مميزة، وهي نصيحة مثالية لمواجهة التحديات التي حملتها سنة 2020.