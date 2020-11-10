أم كلثوم بتقنية الهولوجرام في حفلات جماهيرية في قصر عابدين العريق

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"الخليج 365" من القاهرة: في حفلات فنية تحمل عبق الماضي وسحر التاريخ تستحضر "مجموعة MBC" أجواء الزمن الجميل، حيث تطلّ كوكب الشرق أم كلثوم في سهرتين مُتتاليتين على المسرح بتقنية الهولوجرام، برفقة التخت الشرقي مع فرقة موسيقية كاملة، ومع أحدث التجهيزات السمعية والبصرية، حيث سيتمكن المشاهدين من مُحاكاة أجواء حفلات أم كلثوم الحية في القرن الماضي.

وتُقام الحفلات داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، وهي الأولي جماهيرياً التي تُقام في قصر عابدين منذ فترة طويلة جداً ويُسمح فيها بإستقبال الجمهور، مع اتباع كافة اجراءات الأمن والسلامة الإحترازية والتعقيم للحماية من "كوفيد 19".

وتتضمن الحفلات التي تُقام في تمام الثامنة من مساء "الجمعة والسبت 20 ، 21 نوفمبر" فقرة أولى تُحييها الفنانة الشابة سناء نبيل التي ترتبط بصلة قرابة مع كوكب الشرق أم كلثوم والتي سبق ولفتت الأنظار أثناء مُشاركتها في حلقات برنامج "أراب جوت تالنت"، وستُقدم خلال الحفل أغنيات "امل حياتي"، و"أنساك".

بينما تُقدم صوت مصر الخالد أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام، عدد من أغنياتها الشهيرة منها "انت عمري"، و"الف ليلة وليلة"، و"سيرة الحب"، و"لسه فاكر"، و"الاطلال".

وقد كان مُقرراً إقامة حفل واحد فقط مساء الجمعة 20 نوفمبر، ومع تزايد الإقبال الجماهيري ونفاذ أغلب بطاقات الحضور تقرر إقامة حفل إضافي أخر يوم السبت 21 نوفمبر لتلبية رغبات الحضور.

يُذكر أن حفل كوكب الشرق أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام، قد أُقيم من قبل في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية، وأقيم أيضاُ في دار أوبرا دبي، وحقق الحفلان نجاحاً كبيراً وحضوراً جماهيرياً لافتاً، ومن المتوقع أن تُقام حفلات مُماثلة في مُدن ومناطق أخرى حول العالم.

