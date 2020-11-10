وينتورث ميلر يعتذر عن تجسيد شخصية مايكل سكوفيلد في Prison Break 6

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"الخليج 365" من بيروت: أكد الممثل الأميركي "وينتورث ميلر" توقفه عن تجسيد شخصية مايكل سكوفيلد في المسلسل الشهير Prison Break.

وكتب ميلر عبر صفحته الخاصة على الإنستغرام منشوراً مطولاً رد فيه على إساءات المتنمرين بحقه، شرح من خلاله سبب الاعتذار وهو أنه لا يرغب فى تقديم أدوار عن شخصيات مستقيمة الميول الجنسية بينما هو مثلي الجنس.

مسلسل "Prison Break" عرض على فوكس لأربعة مواسم من 2005 إلى 2009 ثم تم إحياؤه عام 2017. لعب ميلر دور مايكل إلى جانب دومينيك بورسيل كشقيق مايكل لينكولن، الذي كان بحاجة إلى الخروج من السجن. أعاد كلاهما تمثيل أدوارهما للموسم الخامس، وكان لدى فوكس خططًا لموسم سادس ولكن اعتبارًا من عام 2019 ، تم صرف النظر عنه.

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الآن ، يقول ميلر ، الذي أعلن عن نفسه كمثلي الجنس في عام 2013 ، إنه لا يخطط للعب دور مايكل مرة أخرى.

وتأتي هذه الأخبار بعد أسابيع فقط من إعلان دومينيك بورسيل عبر صفحته الخاصة على إنستغرام أن الموسم السادس من مسلسل بريزون بريك عائد، ومن المقرر أن يبدأ التصوير قريبًا.

من غير الواضح حاليًا ما إذا كان سيتم إلغاء هذه الخطط أو ما إذا كانت السلسلة ستستمر بدون ميلر ، لكن هذا الأخير قد يكون صعبًا نظرًا لأن المسلسل غالبًا ما يدور حول الديناميكية بين الأخوين.

