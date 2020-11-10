شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى مرشح للبطولة أمام درة فى حكاية "فى الحب سوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشحت الجهة االمنتجة لمسلسل "إلا أنا" الفنان أحمد مجدى ليقوم بدور البطولة أمام النجمة درة في حكاية "في الحب سوا"، المقرر عرضه قريباً على قنوات dmc، والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش إخراج محمود كامل، ويتم التصويربين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.

تظهرالفنانة درة في دور امرأة عزباء فى حكاية "في الحب سوا"، من مسلسل "إلا أنا"، ولم تتزوج وتعشق الأطفال لذلك تلجأ إلى فكرة التبنى، وتتوالى الأحداث عن التبنى وطريقة التربية لهم.

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مسلسل "إلا أنا"، كان يضم في البداية 6 حكايات تم عرض 5 منها حتى الآن، هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، وعرضت مؤخرا الحكاية السادسة والتي تحمل اسم "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض. وتعرض حاليا حكاية ربع قيراط لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش

وكان أخر ظهور للفنان أحمد مجدى في شهر رمضان من خلال مسلسل "فرصة تانية"، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.