شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الكوميدى The War With Grandpa يحقق 20 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الكوميديا The War With Grandpa، بدور العرض السينمائي حول العالم أكثر من 20 مليون دولار أمريكي وهو الفيلم الذي يقوم ببطولة النجم العالمي روبرت دي نيرو.
ووفقًا لصحيفة فاريتي، كان الفيلم الكوميدي The War With Grandpa، توقف عن العرض منذ عام 2018 بسبب أزمة شركة الإنتاج التي يمتلكها المنتج هارفي وينستون الذي اتهم بقضايا تحرش كثيرة، ما أدى إلى تعليق عرض الفيلم في الأسواق، ليعود بعد عامين لاكتساح شباك التذاكر.
وحقق الفيلم الكوميدي الذي تدور أحداثه حول رجل سبعيني وحفيده، حوالي 3.6 مليون دولار في اليوم الأول من عرضه في 2205 دور عرض داخل الولايات المتحدة الامريكية، متخطياً فيلم Tenet الذي تراجعت إيراداته خلال الفترة الأخيرة بعد تسريب بعض النسخ الخاصة بالعرض.
الفيلم تدور أحداثه حول علاقة متوترة بين ابن وجده، إذ يضطر الطفل "بيتر" لمشاركة غرفته مع جده ولكنه يرفض ذلك ويحارب من أجل استعادة غرفته.
الفيلم يشارك فى بطولته ماريسا تومى و كريستوفر والكن و لورا مارانو و يوجين ليفي و خوليو سيزار تشافيز وليديا ستايسلينجر ومن تأليف ليزا أداريو و Tom J. Astle ومن إخراج تيم هيل.
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