ليلى علوي تنضم لمبادرة "مش عادي" لتسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة ليلى علوي، عن إنضمامها لمبادرة "مش عادي" لتسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة.

ونشرت علوي، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وهي ترتدي كمامة مكتوب عليها جملة "مش عادي"، وعلقت: "ما تسكتيش أبدًا على حقِك .. توقف العنف ضد المرأة بيبدأ من عندِك.. بيبدأ بصوتٍك وبشجاعة صغيرة منك، لأن سكوتٍك مش عادي، مبادرة ميدفيست مصر لتسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة, UNFPA Egypt صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر والوكالة الإيطالية للتنمية و التعاون".

يذكر أن آخر ‏أعمال الفنانة ليلى علوي في التليفزيون ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" عام ‏‏2016 ‏، وفي السينما ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن".

