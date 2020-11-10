بعد نجاح "قابل للكسر".. حنان مطاوع توجه الشكر لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعربت الفنانة حنان مطاوع، عن سعادتها لنجاح فيلمها السينمائي الجديد "قابل للكسر" الذي يشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

وكتبت مطاوع، عبر حسابها على إنستجرام: "مش هقدر أوصف سعادتي من نجاح فيلم قابل للكسر في كل خطوة .. أحب أشكر إدارة مهرجان الإسكندرية السنمائي لإختيار فيلم (قابل للكسر) أن يكون الفيلم المصري الوحيد للإفتتاح وللمسابقة الرسمية وطبعاً شكر خاص المخرج والمنتج الصديق أحمد رشوان، والمنتج والممثل الجميل خالد خطاب".

فيلم "قابل للكسر" تدور قصته حول إمرأة تدعى "نانسي" تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب.

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