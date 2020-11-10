الفنان أحمد كمال ينفي إصابة عبلة كامل بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نفي الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة عبلة كامل، ما تداولته بعض المواقع حول إصابة النجمة الكبيرة بمرض السرطان.

وكتب "كمال" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".

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وكانت أنباء ترددت عن مواقع التواصل الإجتماعي عن أصابة الفنانة الكبيرة عبلة كامل بمرض السرطان، وهو ما نفاه الفنان أحمد كمال.

وكان آخر أعمال الفنانة الكبيرة مسلسل "سلسال الدم" منذ 3 سنوات، وشاركها البطولة رياض الخولي.