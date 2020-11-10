تراند اليوم : أخبار تنتشر عن إصابة عبلة كامل بالسرطان في مراحله الأخيرة .. وطليقها يفجر مفاجأة عن مرضها

حالة من الحزن سيطرت على محبي الفنانة المصرية عبلة كامل بعد انتشار أخبار كالنار في الهشيم عن إصابتها بمرض السرطان.
وكانت مواقع صحفية نشرت أنباء تزعم أن الفنانة عبلة كامل تصارع المرض الخبيث في مراحله الأخيرة.
و نفى الفنان أحمد كمال - طليق الفنانة عبلة كامل - ما تردد من أنباء عن إصابتها بالسرطان خلال الساعات الماضية.
وقال في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك": الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة ، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم ، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة ، علي حساب فنانة كبيرة.
وكانت مواقع صحفية نشرت أنباء تزعم أن الفنانة عبلة كامل تصارع المرض الخبيث في مراحله الأخيرة.