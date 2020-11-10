الهيبة الرد.. منى واصف عن تيم حسن: لديه سحر (فيديو)

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشادت الفنان السورية منى واصف، وقالت إن لديه سحر ومحبوب كثيرا، وقدم مجهودا كبيرا في الدور.

وأوضحت منى واصف أن تيم حسن اتصل بها هاتفيا لتهنئتها على ردود الفعل الممتازة على دورها، وتصدر اسمها الترند، وذلك عقب عرض "الهيبة - الرد".



ونجحت الفنانة السورية القديرة خطف أنظار الجمهور بأدائها في مسلسل "الهيبة - الرد" على مدار أجزائه الماضية.





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كما نالت استحسان الجميع بظهورها ودورها في الموسم الجديد الذي عرض مؤخرا على منصة شاهد.

وأكدت أن الآراء التي رأت أنها بمثابة العامل الأكبر في نجاح المسلسل، كانت تسعدها، موضحة أن بطل العمل تيم حسن يعلم أن هناك آراء مختلفة ويتقبل ذلك بصدر رحب، وكان سعيدا لنجاحها، مضيفة: "أستمتع بالثناء اللي سمعته". وأكدت أن شخصية ناهد عمران والدة "جبل"، من أكثر الأدوار التي تليق بها، ونجحت في تقديمها، ليس بسبب أدائها فقط، ولكن بمساعدة النص الجيد والممثلين وفريق العمل ككل.

ولفتت إلى أن من أهم أزماتها ومن أكثر الأشياء الجيدة بها في نفس الوقت، هو أنها عندما تقوم بالتمثيل تصدق الشخصية التي تجسدها.



