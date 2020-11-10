ما وراء الطبيعة.. أحمد أمين يكشف الكواليس: رفضت المسلسل في البداية (فيديو)

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفنان المصري أحمد أمين، بطل مسلسل "ما وراء الطبيعة"، إنه تأثر كثيرا بالروايات وكانت مكونات شخصية رفعت إسماعيل في خياله.

وأكد أحمد أمين إن شخصية رفعت إسماعيل تجسدت في عقله من خلال عدد من الأشخاص الذين صادفهم في حياته مثل مدرس في المدرسة أو شخص من عائلته.



وأضاف، عبر فيديو نشره على صحفته على موقع "فيس بوك": إن علاقته بالكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، كانت جيدة بحكم طبيعة عمله كرئيس تحرير لمجلة أطفال يكتب بها الراجل، وكنت أحد المعجبين بكتاباته واعتبرت نفسي من المحظوظين لأنني عرفته على المستوى الشخصي".





وعن صفات الراحل قال: "كان متواضعا للغاية وكان ملم بأشياء كثيرة على المستوى الثقافي والفني فكان يشاهد كل الأفلام التي تنتج على مستوى العالم".

وأكد أنه عندما علم من المخرج عمرو سلامة عن ترشيحه للمسلسل شعر في البداية بالخوف ورفض، متابعا :"طلبت منهم البحث عن ممثل أفضل، ومناسب للدور أكثر، لأنها مسؤولية كبيرة ومختلفة ومحتاجة جهد".

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وأشار إلى أن المخرج عمرو سلامة كان يتكلم معه خلال التحضير وكأنه رفعت إسماعيل، معتبرا أن الاستعدادات كانت قاسية، خاصة أنه تعلم السباحة والغوص، وبدأ في تعلم الخط بجانب أنه يجيد الرسم.

وأوضح أنه حصل على بعض تفاصيل شخصية رفعت إسماعيل من شقيقه الذي يكبره بـ10 سنوات، حيث اكتشف بالصدفة وهو جالس أمامه تفاصيل صغيرة لمسكته للسيجارة وطريقة قيامة من على الكرسي ومشيته، وهو ما جعله يتقن تجسيد الشخصية.

يذكر أن سلسلة "ما وراء الطبيعة" أحد أشهر أعمال دكتور أحمد خالد توفيق، التي حظيت بشعبية كبيرة وباعت أكثر من 15 مليون نسخة.



