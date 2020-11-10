آسر ياسين ينهي حالة الجدل: "الدكتور قال إن عندي كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار الفنان المصري آسر ياسين، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره لفيديو يتناول خلاله "بصلة".

وقال اَسر وهو يأكل البصل: "بتحرق بس مالهاش طعم.. هو كده كورونا ولا إيه؟".



وكانت أخبار تناقلتها بعض المواقع تفيد إصابة اَسر ياسين بفيروس كورونا أثناء تواجده في مهرجان الجونة السينمائي، وزادت وتيرة الشائعات بعد إعلان عدد من الفنانين إصابتهم بكورونا بالفعل مثل الفنانة زينب غريب إحدى بطلات مسلسل "بـ100 وش"، ومصممة الأزياء ريم العدل.





كما أعلن الفنانون سارة عبدالرحمن، بسمة، ميس حمدان، والناقد الفني مجدي الطيب، إصابتهم بفيروس كورونا أيضا.

وشارك آسر في مهرجان الجونة السينمائي كعضو لجنة تحكيم بالمسابقة الروائية الطويلة، وبعدها حضر حفل زفاف الفنانة التونسية درة.

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في السياق ذاته، قال آسر ياسين، إنه بمجرد شعوره بأعراض مشابهه لنزلات البرد، هاتف كل أصدقائه الذين خالطوه مؤخرا، لتحذيرهم حتى يكونوا حذرين للحفاظ على صحتهم.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامى عمرو أديب، على قناة "إم بي سي مصر" أنه يتعامل كمصاب بفيروس كورونا رغم أنه لم يجر المسحة الطبية حتى الآن.





وتابع: "عملت اختبار البصل وباكل فصين ثوم كل يوم ولكن لم أشعر بطعم لهما، وبالفعل ظهرت عليا أعراض كارتفاع في درجات الحرارة وصداع، والدكتور قال لي إنني مصاب بكورونا".

وأكد أنه لم يخضع لاختبار كورونا قائلا: "لم أقم بإجراء مسحة كورونا لكنني أتعامل كمصاب طبقا لحديث الطبيب وأتعامل معها كأنه دور برد.

وأشار إلى أن حالته الصحية تتحسن حيث لم ترتفع درجة حرارته اليوم ولم يشعر بتكسير في الجسم.