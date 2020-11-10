هنيدي يسخر من نفسه بصورة: "أول طفل في التاريخ نفسه يطلع مصارع ساموراي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان المصري محمد هنيدي، صورة تسجل إحدى فترات مرحلة طفولته، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور "أنستقرام".

وسخر هيندي من هيئته الجسمانية في الصورة، وأوضح أن الصورة تم التدخل فيها ببرنامج فوتوشوب لتعديل الصور لإبراز مواطن السخرية.



وكتب هنيدي على صورة تعليقا بالفوتوشوب يقول: "كان بحر بس الولد بتاع الفوتوشوب عملهالي جبل على أساس إني بصيف على جبل في لبنان، والسرة بالفوتوشوب عشان مش لاقي سرتي".

Advertisements





فيما جاء تعليق هنيدي نفسه على المنشور قائلا: "كنت أول طفل في التاريخ نفسه يطلع مصارع ساموراي.. مش فاهم ليه".

وانتهى محمد هنيدي مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد «الإنس والنمس»، الذي يشارك في بطولته منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، وعارفة عبدالرسول، وشريف دسوقي، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.