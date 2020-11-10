"KMulti" ودعوة للعيش بإيجابيّة في "أنا مستأنس"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنّان الإماراتيّ ومُغنّي الراب خليفة الرميثي المعروف بـ KMulti أغنيته المُنفردة الجديدة بعنوان "أنا مستأنس" مع شركة "Universal Music MENA".

الأغنية باللغة العربيّة وهي من نوع موسيقى الهيب هوب والراب، من كلمات وألحان KMulti وتوزيع موسيقيّ وميكس وماسترينغ لعامر الجعل المعروف بـAG ، الذي شارك KMulti الغناء أيضاً.

يُوجّه KMulti من خلال أغنية "أنا مستأنس"،ومعناها "أنا سعيد"، دعوة للعيش بإيجابيّة والتحلّي بتفاؤل دائم في الحياة والتواجد في الأماكن التي تبثّ فينا الراحة والسعادة أضف إلى ضرورة إحاطة أنفسنا بأشخاص إيجابيّين ينشرون طاقتهم الجميلة من حولنا ويجعلون العالم مكاناً أفضل.

وعن هذا الإصدار قال KMulti:" كنت و AG نعمل على تنفيذ مشروع فنيّ جديد، وكانت أجواء التحضير مليئة بالطاقة والحماسة، وأردناها أغنية تبعث الفرح لدى المُستمعين". وتابع:"صوّرت العمل على طريقة الفيديو كليب في مُنتزه وهو المكان الأفضل للإستمتاع والترفيه، والعمل المُصوّر يُجسّد لحظات عفويّة ومُمتعة ويُترجم أجواء الفرح من الكلمات إلى الصورة".

أغنية "أنا مستأنس" مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة العالميّة، أمّا الفيديو فمُتوفّر على قناة YouMusicArabia.

