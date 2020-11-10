شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. علي الحجار يحيي حفل مهرجان الموسيقي العربية بمسرح سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي اليوم الثلاثاء المطرب علي الحجار حفل مهرجان الموسيقي العربية علي مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، وذلك وبقيادة المايسترو محمد الموجي، ويعد الحفل هوالثاني للمطرب علي الحجار ضمن فعاليات المهرجان حيث أحيا الاثنين الماضي، حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 29 على مسرح النافورة وقدم باقة من أشهر أعماله التي حققت قاعدة جماهيرية كبيرة بمصاحبة أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف.

الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة منهم صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، امير الرفاعى، ولاء طلبه، احمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، محمد شوقى، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولى، وائل ابو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، كنزى، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام إبراهيم (العراق)، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة ذكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق.

ويشارك بالمهرجان 12 عازفا هم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الأكورديون وائل النجار، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان)، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الأردن)، عازف العود وليد سلامة، عازف البيانو حماده النجار، عازف التشيللو عماد عاشور، عازف العود ممدوح الجبالى، عازف الكمان محمد ظهير، عازفة القانون عفاف شكرى، عازف التشيللو يحيى المهدي.