شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الشائعات تطارد النجوم.. عبلة كامل آخر الضحايا بشائعة إصابتها بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتشر ما بين الفترة والأخرى الكثير من الشائعات عن وفاة نجم أو تدهور حالته الصحية، وتكون تلك الشائعات ليس لها أساس من الصحة ويتم تداولها بسرعة البرق على السوشيال ميديا دون أى تحرى أو دقة مثل ماحدث اليوم عن تداول أخبار كاذبة عن إصابة النجمة عبلة كامل بمرض السرطان.

وسبق الفنانة عبلة كامل العديد من النجوم الذين عانوا من شائعة الموت أو المرض، حيث نفى النجم أحمد حلمى أكثر من مرة شائعة إصابته بمرض السرطان ودخوله فى حالة حرجة، ويعتبر الزعيم عادل إمام من أكثر الفنانين الذين تعرضوا للشائعات حيث يتم نشر خبر وفاته كل فترة ويظهر الزعيم ويكذب الشائعة.

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كما تعرض النجم أمير كرارة، أيضا لشائعة وفاته إثر حادث سير، وخرج أمير يكذب الشائعة التى تم تداولها على السوشيال ميديا، وتساءل وقتها من يقف وراء هذه الأخبار، ومدى الاستفادة التى ستعود عليه من وراء إطلاقها.

وأيضا تعرض النجم أشرف عبد الباقي، لشائعة وفاته فى منتصف شهر يناير، وهذه ليست المرة الأولى الذى يتعرض لمثل هذه الشائعات، وخرج بعدها مباشرة وعلق الأمر من خلال فيديو، قائلا: "كل شوية تطلع إشاعات.. ده مات.. ده فى العناية المركزة.. الحمد لله أنا راضى بكل اللى ربنا بيكتبهولنا.. بس لما بيبقى فى حاجة.. لكن اللى بيكتب الكلام قصده ايه غير أن هو بنى آدم ماعندهوش ضمير.. وبيقلق الناس.. لأن المشكلة مش فيا .. المشكلة فى أصحابى وعيلتى وأخواتى وولادى.. ولو حد عاوز يطمن.. أنا الحمد لله زي الفل.. وبقول للى بيطلع الكلام ده حسبى الله ونعم الوكيل"، كما تعرض الفنان أحمد خليل لشائعة وفاته أيضا.