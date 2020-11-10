هانى النابلسى يجسد شخصية "قاسم" فى أوبريت على بابا والأربعين حرامى "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان هاني النابلسي شخصية "قاسم" شقيق علي بابا في الصورة الغنائية الاستعراضية " علي بابا والأربعين حرامي " التي يخرجها الدكتور الفنان حسن خليل التي سيقدمها برؤية جديدة من انتاج قطاع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده ومن خلال أعضاء فريق الفرقة القومية للفنون الشعبية تحت إدارة الفنان هاني النابلسي .



الفنان هاني النابلسي مدير الفرقة القومية

العمل سيكون برؤية جديدة للفنان الدكتور حسن خليل تحمل الكثير من المعاصرة مع الحفاظ علي الأصالة والتيمة الشعبية لقصة علي باب والأربعين حرامي وسيقوم ببطولته أعضاء الفرقة القومية بمشاركة الفنان هاني النابلسي مدير الفرقة الذي سيقدم أحد الأدوار الرئيسية في الصورة الغنائية الاستعراضية .

مخرج أوبريت " علي باب والأربعين حرامي " هو الدكتور حسن خليل أحد مؤسسي الفرقة القومية للفنون الشعبية وهو مدرب ومصمم رقصات شارك وصمم استعراض "صغيرة علي الحب " وقام بدور الصياد امام سعاد حسني ، وهو حاصل على الدكتوراه و صمم استعرضات لأفلام عديدة منها "العتبة جزاز" و"مبروك جالك ولد" و"الظريف والشهم والطماع" و" تمر حنة " و" الزوجة الثانية " وعاش لفترات طويلة خارج البلاد لمشاركته في لجان تحكيم مسابقات وتنظيم دورات تدربية للرقص وتدريس في اكاديميات دولية .

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أما قصة " علي بابا والأربعين حرامي " فهي إحدى أشهر القصص والشخصيات ذات الملامح الشرقية، وهي إحدى القصص الخيالية المعروفة التي الهمت الكتاب والفنانين في أنحاء العالم ، و تدور أحداث القصة حول حطاب عربي بسيط يدعى علي بابا يسمع بالصدفة كلمة السر التي تفتح باب المغارة التي يخبئ بها عصابة لصوص كنوزهم ، وبفضل كلمة السر افتح يا سمسم تمكن علي بابا من الحصول على الكنوز المخبأة في المغارة ، وبات أسمه علامة على اللصوصية في إنحاء المعمورة ، والقصة قدمتها السينما المصرية في فيلم "علي بابا والأربعين حرامي " سنة 1942 وقام ببطولته علي الكسار وليلي فوزي وإسماعيل ياسين ومحمد عبدالمطلب وزكية إبراهيم ورياض القصبجي .