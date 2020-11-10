محمد اسماعيل - القاهرة - وجه المطرب الكبير عمرو دياب، رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة السعودية، بعد تماثله للشفاء.
وأعاد الهضبة تغريد تدوينة لتركي آل الشيخ فيها صورتين له، وعلّق عبر حسابه على "تويتر": "حمد الله على السلامة" مصحوبة بقلب للتعبير عن حبه له.
ووصل تركي آل الشيخ إلى أمريكا أواخر يوليو الماضي وهو في حالة حرجة، وبعد رحلة علاجية طويلة، أعلن آل الشيخ في 23 أكتوبر الماضي، أنه سيعود قريبا إلى السعودية، قبل أن يعتذر في أواخر نفس الشهر عن العودة للمملكة مجددا إثر ظرف صحي طارئ.
يشار إلى أن آخر تعاون جمع بين عمرو دياب وتركي آل الشيخ كان من خلال أغنية "مالك غيران" والتي طرحها الهضبة في أغسطس الماضي، من كلمات آل الشيخ، وألحان فلكلور، مكساچ وديجتال أسامة الهندي، وتوزيع سالفاتور جاناتشي ونابوتشودونوسور بولي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة عمرو دياب لتركي آل الشيخ بعد تماثله للشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.