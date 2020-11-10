أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية على شائعة إصابة عبلة كامل بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نفى الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، ما تردد عن إصابة النجمة الكبيرة عبلة كامل بالسرطان.

وكتب فهمي عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "الست عبلة كامل بخير ونرجو عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة وزي الفل وبصحة جيدة والحمد لله".

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وكان الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة عبلة كامل، نفى ما تداولته بعض المواقع حول إصابة النجمة الكبيرة بمرض السرطان.

وكتب كمال، عبر حسابه على "فيسبوك": "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".

وكان آخر أعمال الفنانة الكبيرة مسلسل "سلسال الدم" منذ 3 سنوات، وشاركها البطولة النجم رياض الخولي.

