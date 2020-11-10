ملك أحمد زاهر تنشر صورة من كواليس "لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة ملك أحمد زاهر، عن الشخصية التي تجسدها في مسلسل "لؤلؤ".

ونشرت ملك، صورة لها من المسلسل أثناء تصوير أحد المشاهد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "منة ..لؤلؤ".

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 40 حلقة، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.



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