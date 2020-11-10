راغب علامة: الرئيس الأمريكي جو بايدن "وشه" خير على العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان راغب علامة، إن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، "وشه" خير على العالم، مؤكدًا أنه تم الإعلان عن تقدم كبير بإكتشاف لقاح كورونا.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "الظاهر إن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيكون وجهه خير على العالم.. من أول يومين بعد انتخابه رئيسًاً للولايات المتحدة الأمريكية، أعلنوا عن أول خبر سعيد وهو تقدم كبير بإكتشاف لقاح كورونا، يا رب يكون وجهه خير على العالم، تعبنا من الكمامات ووجوه النحس والظلام والشر والأذى".

الجدير بالذكر أن جو بايدن، نجح مؤخرًا في الفوز بمقعد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعد منافسة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.



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