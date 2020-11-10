تراند اليوم : نكشف حقيقة إصابة النجمة عبلة كامل بمرض السرطان

قال الفنان القدير أحمد كمال والد ابنتى النجمة عبلة كامل، إن حالتها الصحية جيدة للغاية، ولا تعانى من أى أمراض مثلما ذكر البعض، واصفا ما كتب عنها بالكذب والخداع.

وأضاف كمال أنه فوجئ بهذه الأخبار الكاذبة على السوشيال ميديا مثل باقى الناس، وهو ما جعل هاتفه لا يتوقف عن المكالمات الهاتفية للإطمئنان على والدة ابنتيه.

وتابع كمال، أن الفنانة عبلة كامل ستعود للوسط الفنى قريبا، ولكنها تنتظر فقط السيناريو الجيد، مضيفاً:”حسبى الله ونعم الوكيل فيما يطلقون حولها الشائعات الكاذبة”.

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واحتفلت فى 17 سبتمبر الفنانة عبلة كامل، بعيد ميلادها، حيث تتميز بأنها ممثلة تلقائية وصادقة وبسيطة فى أدوارها المختلفة سواء الكوميدية والمرأة الشعبية والفتاة البسيطة، وتمتلك عددا كبيرا من الأعمال فى السينما والدراما، وبدأت حياتها الفنية فى مسرح الطليعة وكان أول أعمالها مشاركتها فى مونودراما “نوبة صحيان”، وبعد ذلك عملت مع الفنان القدير محمد صبحى فى مسرحية وجهة النظر، وبعدها تألقت بمسرحيات عديدة مع الراحل لينين الرملى.

كما بدأت فى السينما معرفة الجمهور بها من خلال فيلم “وداعا بونابارت” مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وبعض ذلك انطلاقات لتقديم عديد من أفلام بالسينما من بطولتة أبرزهما “خالتى فرنسا”، و”بلطية العايمة”، و”سيد العاطفى”، وكانت آخر أعمالها بالسينما فيلم “الكبار”.

أما بالنسبة للدراما فبدأت من خلال مسلسل “الشهد والدموع” الجزء الثانى، و”ليالى الحلمية”، وكانت قد انطلقت بشكل قوى فى الدراما، واحتلت مكانة بارزة في قلوب المشاهدين، بعد نجاحها في المسلسل “لن أعيش فى جلباب أبى” الذى حقق نجاحا بشكل كبير حتى الآن، وشاركت فى أكثر من عمل بطولتها “ريا وسكنية”، و”حق مشروع”، و”عفاريت السيالة”، “أفراح إبليس”، وآخرها “سلسال الدم الجزء الخامس”.

