شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أبو عميرة: ذئاب الجبل أعاد للشخصية الصعيدية هيبتيها وساهم فى تطور الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج مجدى أبو عميرة، إن مؤلف العمل محمد صفاء عامر أعاد للشخصية الصعيدية هيبتيها وتميزها بالنبل، كما أنه عمل يحترم الجمهور ويحترم العادلت المصرية والصعيد تطور الآن والمسلسل يحسب له أنه ساهم فى ذلك التطور.

وأضاف أبو عميرة، خلال برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة dmc إنه كان في حيرة عند وفاة الفنان عبد الله غيث خلال تصوير مسلسل "ذئاب الجبل"، وأنه كان يستخدم دوبلير في المشاهد المتبقية له ويصوره من ظهره لكنه لم يجد حلًا لمشهد النهاية.

وتابع، "جلست مع الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي وقدم لي حلا لأزمة مشهد النهاية في المسلسل الذي أبهر الناس من خلال الأغنية "أبيض على كل مظلوم، وأسود على كل ظالم" لتحل أزمة مشهد النهاية ومشهد اعتراف سماح أنور بأنها لا تزال على قيد الحياة كان مؤثر وقوى جدا".

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وأستطرد فى حديثه: "أفتكر أن حمدي غيث قال لي متعملش حساب عبد الله غيث في المشاهد المتبقية في المسلسل وكان يشعر بقرب وفاته".

ويعد مسلسل "ذئاب الجبل" من أهم الأعمال فى تاريخ الدراما المصرية، حيث لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه، فى بداية التسعينيات، وقام ببطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم الأخوان عبد الله وحمدى غيث، أحمد عبد العزيز، سماح أنور، شريف منير، وائل نور، تأليف الكاتب الكبير الراحل محمد صفاء عامر، وإخراج مجدى أبو عميرة.

وفى عام 1993 كان العرض الأول لمسلسل ذئاب الجبل الذى تناول واحدة من أروع الحكايات التى عرضتها الدراما من قلب الصعيد، الحكاية تدور ببلدة "بهتون الجبل"، حيث تسكن عائلة هوارة التى بدأت معها تعظيم العادات والتقاليد.