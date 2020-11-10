شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى: بكينا أنا وزوجتى 4 أيام متواصلة على فراق الكلب "ميكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان خالد الصاوى إن حبه هو وزوجته للكلاب جاء بسبب عدم موافقة أهالينا بإقتناء آى نوع من أنواع الكلاب، أثناء معيشتهم معهم، ولكنهم عندما تزوجوا قاموا بإقتناء كلب اسمه "ميكى"، مضيفا أنه حزن هو وزوجته حزنا شديدا على وفاته وقاما بالبكاء المستمر لمدة أربع أيام متواصلة، قائلا: "أشتريته وهو قد ساندوتش البرجر وعاش معانا لحد مابقى وحش".

وتابع الصاوى خلال لقائة في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى: السبب وراء تأخره في الانجاب هو أصابته بفيروس سى وخوفه من انتقال هذا الفيروس إلى الجنين، مشيرا إلى أنه ظل يتلقى العلاج حتى تم القضاء على هذا الفيروس، مؤكدا أن الامراض المتوطنة لابد أن تعالج داخل البلد لانه ظل حوالى سنة ونصف في الخارج يتناول العلاج ولم يشفى منه، وعندما جاء إلى مصر تناول العلاج وتم القضاء عليه خلال أربعة أشهر فقط .

وواصل الصاوى قائلا إنه ينظر إلى "حظك اليوم" من منطلق طريف فقط، وهذا الآمر لايعتبر سوى "تنجيم" وهو مرفوض لأن الدين والعقل والمنطق لايقروا هذا الآمر.