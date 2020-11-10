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خبير استراتيجي: هذا هو الفرق بين اليمن ومصر
الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
تحدث الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي اليمني يحيى ابو حاتم عن الفريق بين اهتمام الحكومة المصرية وما وصفها بحكومات اليمن للحضارة والتاريخ في البلدين.
وقال يحيى ابو حاتم في تغريدة له على تويتر انه في كل بلدان العالم تخرج الأرض مياه ومعادن ونفط وغاز وصخور إلّا مصر فأرضها تخرج منها تاريخ و حضارة وكذلك أرض اليمن.
واضاف ابو حاتم على حد تعبيره قائلاً , لكن الفرق أن مصر فيها حكومة لديها انتماء لمصر الفرعونية وفي اليمن حكومات متعاقبة كانت و لا زالت بعيدة عن الإنتماء لليمن الحميرية والسبئية وذلك بسبب تغول بني هشهش.
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