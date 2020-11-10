عبلة كامل والسرطان.. زوج الفنانة المصرية يكشف حالتها الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا لحساب يحمل اسم "آمال علام"، تعلن خلاله إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان.

وطبقا للمعلومات الواردة لصاحبة حساب ، فإنها تعمل في التلفزيون المصري، ولذلك تم إعادة منشورها كثيرا، ما آثار الكثير من الجدل في مصر.



وقالت صاحبة الحساب: "الفنانة الكبيرة عبلة كامل تصارع مرض السرطان في احد المستشفيات..ربنا يشفيها ويعافيها".





لحظات ثقيلة مرت على مصر، قبل أن يخرج الفنان أحمد كمال، الزوج السابق للفنانة عبلة كامل، لينفي كل ما يتم تداوله.

وقال "كمال" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "الفنانة عبله كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع ورغبه في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".

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وعبلة كامل، ممثلة مصرية، تخرجت في كلية الآداب قسم مكتبات عام 1984، بدأت في مسرح الطليعة المصري.

كان أول عمل لها المشاركه في مونو دراما "نوبة صحيان"، ثم عملت مع محمد صبحي فى مسرحية "وجهة نظر"، ومع لينين الرملي في مسرحيات عديدة منها "وجع دماغ"، "الحادثة".

اكتسبت شهرة كبيرة من عملها في المسلسلات التلفزيونية مثل "ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، الشهد والدموع، هوانم جاردن سيتي".

شاركت في السينما في أفلام "الوداع يا بونابرت، اليوم السادس، سيداتي آنساتي، قشر البندق"، كما شاركت في سينما الشباب في أفلام "اللمبي، كلم ماما، اللي بالي بالك، خالتي فرنسا".