شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى عن دوره فى "عمارة يعقوبيان": شرح مروان حامد السبب فى قبوله للدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان خالد الصاوى، عن أحد أدواره، إن المخرج مروان حامد شاب عبقرى وهو والذى قام بإخراج فيلم "عمارة يعقوبيان"، وعن دورة في الفيلم قال إن شرح مروان حامد للدور هو الذى رغبنى في القيام بالدور.

وتابع خالد الصاوي قائلا إنه تجمعة علاقة قوية بالمطرب عمرو مصطفى على الرغم من اختلافهما في بعض الأشياء، مشيرا إلى أن الشيء الذي يجمع بينهما هو حب الوطن .

وتابع الصاوي خلال لقائة في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه ليس نادما على آى انتماء سياسى أو موقف قام به، مشيرا إلى أن خوفه أثناء ثورة يناير كان هو وجود زعزعة داخل الوطن وكان وجهة نظرة الخاطئة هي عدم دخول الجيش أو الشرطة وتكون المواجهة أشخاص أمام أشخاص فقط.

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وواصل الصاوي قائلا إنه ظل ينادى بوجود جبهة انقاذ ولم يتم تنفيذها إلا بعد عام كامل، وسأظل مع العدالة الاجتماعية والكرامه الوطنية حتى أخر قطرة من دمى وآى حاكم ينادى بذلك "أنا خدامه".

وتابع الصاوي قائلا إن الشعب المصرى لإيهاب الموت ولايخاف منه على عكس الكثير من الشعوب التي تخاف منه كثيرا .

وخلال الحلقة كان خالد الصاوى قد تعرض لموقف محرج، حيث كان الكرسي الذى يجلس عليه سيسقط إلى الخلف، معلقا:"أنا بكره الكرسى أبو عجل اللى ديما بيقع لورا دا".