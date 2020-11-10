شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى أبو عميرة: وافقت على ذئاب الجبل بسبب التيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج مجدى أبو عميرة، إنه وافق على مسلسل ذئاب الحبل بسبب التيمة وعدم تناوله لقضية الثأر التى قتلت بحثا في الدراما، وإنه تناول كسر العلم للعادات والتقاليد في صعيد مصر، ولما عرضته على الشاعر عبد الرحمن الأبنودى، قال لى الناس فى الصعيد هيتفرجوا عليه على المصاطب، وفعلا في بعض القرى بالصعيد كان بيخلوا العزاء بعد انتهاء إذاعة المسلسل".

وأضاف أبو عميرة، خلال برنامج صاحبة السعادة، أنه أعجب بأداء الفنان صلاح عبد الله في مسلسل سمبل بعد المليون وإن الفنان صلاح عبد الله اختاره مؤلف مسلسل "ذئاب الجبل" لأداء شخصية حسني الدبيكي في المسلسل، و أن من قدريات المسلسل صلاح عبد الله لأنه عمل للدور بهجة واختياره للفنان أحمد عبد العزيز جاء بعد إعجابه بدوره في مسلسل "الوسية".



مجدى أبو عميرة

ويعد مسلسل "ذئاب الجبل" من أهم الأعمال فى تاريخ الدراما المصرية، حيث لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه، فى بداية التسعينيات، وقام ببطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم الأخوان عبد الله وحمدى غيث، أحمد عبد العزيز، سماح أنور، شريف منير، وائل نور، تأليف الكاتب الكبير الراحل محمد صفاء عامر، وإخراج مجدى أبو عميرة.

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وفى عام 1993 كان العرض الأول لمسلسل ذئاب الجبل الذى تناول واحدة من أروع الحكايات التى عرضتها الدراما من قلب الصعيد، الحكاية تدور ببلدة "بهتون الجبل"، حيث تسكن عائلة هوارة التى بدأت معها تعظيم العادات والتقاليد.