شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر فستان ماديسون بير بحفل MTV Europe Music Awards .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة العالمية ماديسون بير واحدة من أكثر نجمات العالم بحثا عن الإطلالة الأنيقة و الساحرة و خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالظهور على السجادة الحمراء بالحفلات و المهرجانات الكبرى .

استطاعت ماديسون بير البالغة من العمر ( 21 عاما ) أن تخطف الأضواء نحوها أمس أثناء حضورها حفل " MTV Europe Music Awards " لعام 2020 .

اختارت ماديسون بير أن تكون صاحبة واحدة من أكثر الأطلالات البراقة على الـ RED CARPET ، فقد ارتدت ماديسون أن ترتدى فستان " ساتان " قصير بإحدى درجات اللون البنى حمل توقيع دار أزياء " Vivienne Westwood " وقد وصل سعره الى 1850 جنيه إسترلينى ، و ارتدت حذاء " بوت " يصل حتي ركبتها .

يذكر أن حفل " MTV Europe Music Awards " ينتظر اقامته عدد هائل من المعنيين بالموسيقي و الغناء حول العالم ، و قد فاز أمس بجائزة أفضل كليب للعام أغنية " POPSTAR " التى جمعت دريك بدى جى خالد ، بينما نالت النجمة العالمية كاردى بى جائزة أفضل مغنية هيب هوب لهذا العام .

وكانت جائزة أفضل نجم للعام من نصيب النجمة العالمية ليدى جاجا التى تحظى بشعبية جارفة حول العالم ، كما فازت جاجا بجائزة " BEST ACT (Home Region) " .

Advertisements

بينما كانت جائزة أفضل تعاون خلال عام 2020 من نصيب نيكى ميناج و كارول جى عن " Tusa " ، و نال فريق " Little Mix " جائزة أفضل نجم بوب ، و كانت جائزة " أفضل نجم جديد " لهذا العام من نصيب دوجا كات التى خطفت الأنظار هذا العام و استطاعت ان تضع بصمة واضحة فى عالم صناعة الموسيقى و الغناء .

فى حين نالت أغنية " Dynamite " للفريق الكورى BTS جائزة أفضل أغنية لهذا العام ، كما نال الفريق الشهير أيضا جائزة " أفضل فريق غنائى لهذا العام و هى الجائزة التى كان ينافس عليها عدد من أشهر الفرق و هم " BLACKPINK " و " 5 Seconds of Summer " و " Chloe x Halle " و " Little Mix " و " CNCO " .



ماديسون بير



ماديسون بير