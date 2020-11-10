شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز: ذئاب الجبل كله قدريات ونقطة مضيئة فى تاريخ كل من شارك بالعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد عبد العزيز، إن مسلسل "ذئاب الجبل" يعد نقطة مضيئة في تاريخ كل من تشرف بالعمل في هذا المسلسل، وروى أحمد عبد العزيز، خلال برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة dmc قصة مشاركته فى المسلسل، قائلا: "هذا المسلسل فيه كم غير عادى من القدريات، قبلها كنت في رحلة نيلية من القاهرة لأسوان مع عبد الله محمود والمراكبى قالى الجلابية الصعيدى لايقة عليك، وليه متعملش دور صعيدى، رديت وقلت له ربنا يبعت، تانى يوم اتعرض عليا المسلسل وقلت الدور جاى من فوق".

أحمد عبد العزيز



ميرنا وليد وتابع: "تانى يوم رجعت من أسوان كلمنى المخرج مجدى أبو عميرة وقالى الساعة 9 صباحا تعمل حاتم ولا البدرى الساعة 11 كلمنى تانى قولتله لسه راجع من السفر مقريتش الورق والساعة 1 كلمنى قولتله لسه والله يا أستاذ قريت لحد الحلقة السادسة وكلمنى 5 قلتله ليه بتقولى اختار ليرد عليه مجدى أبو عميرة Advertisements خوفت لتكون مش عاوز تعمل صعيدى". وأضاف: "وفى قدريات كتير فى العمل مثل وفاة الفنان صلاح قابيل بعد تصويره 8 مشاهد فقط فى ذئاب الجبل وكان مقررا أن يقوم بدور علوان البكرى وإسناد الدور بعد ذلك للفنان عبد الله غيث، والذى توفى كذلك قبل تصوير آخر 8 مشاهد من المسلسل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عبد العزيز: ذئاب الجبل كله قدريات ونقطة مضيئة فى تاريخ كل من شارك بالعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.