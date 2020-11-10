شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى عن مطربى المهرجانات "سيبوا العيال تاكل عيش" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان خالد الصاوى، إن علاقته بالفنان الراحل خالد صالح كانت علاقة أخوة حقيقية، مشيرا إلى أنه عاصر بداية قصة حب الراحل خالد صالح وزوجته.
وتساءل الصاوي، لماذا الكثير على مواقع التواصل الاجتماعى يقومون بمهاجمة الفنانات عندما تتزوج وتنشر صور زفافها على مواقع التواصل الاجتماعى؟ مؤكدا أن هناك "بلطجة إنترنتية" تجاه الفنانين.
وتابع الصاوى، إن الفنان الذى يرفض زواج أولاده من ممثلين بسبب عملهم يجب أن يفصل من النقابة.
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