خالد الصاوى عن مطربى المهرجانات "سيبوا العيال تاكل عيش"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان خالد الصاوى، إن علاقته بالفنان الراحل خالد صالح كانت علاقة أخوة حقيقية، مشيرا إلى أنه عاصر بداية قصة حب الراحل خالد صالح وزوجته.

وتابع الصاوى خلال لقائه في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه لا يعلم ما هو المغزى من الخلاف مع مطربي المهرجانات، مؤكدا أنهم عندما يقوموا بالغناء خارج مصر يسمعهم عدد كبير، معلقا "سيبوا العيال تاكل عيش"، والرجالة اتعلمت الرقص منهم، ودور نقابة الموسيقيين هو احتوائهم وتدريبهم وتقديمهم للجمهور.

وتساءل الصاوي، لماذا الكثير على مواقع التواصل الاجتماعى يقومون بمهاجمة الفنانات عندما تتزوج وتنشر صور زفافها على مواقع التواصل الاجتماعى؟ مؤكدا أن هناك "بلطجة إنترنتية" تجاه الفنانين.

وتابع الصاوى، إن الفنان الذى يرفض زواج أولاده من ممثلين بسبب عملهم يجب أن يفصل من النقابة.