شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى: عملت تحليل كورونا والنتيجة سلبية.. ويعلق على خطوبة بشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان خالد الصاوى، إن هناك لحظات درامية مكثفة تتمثل فى الحقيقة ومن تلك اللحظات التى شعر بها أثناء بكاؤه في مهرجان الجونة، مشيرا إلى أنه لابد على الشباب أن يتعب في بداية حياته، مؤكدا على أن عدد إصابات الفنانين خلال مهرجان الجونة السينمائى ليست مقلقة ومن الممكن أن يكون المصاب تعرض للإصابة قبل ذهابه إلى المهرجان والجميع تعاون حتى لايتم انتقال العدوى، متابعا أنه عقب عودته من مهرجان الجونة السينمائي قام بعمل مسحة للاطمئنان وجاءت النتيجة سلبية، مشيرا أننا سوف نتغلب على هذا الفيروس.

وتابع خالد الصاوى خلال لقائة في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن فيروس كورونا جاء في وقته والسسب فى ذلك أن الإنسانية كانت قد تفككت بقدر كبير.

وواصل الصاوي قائلا حول واقعة "خطوبة بشرى“ في مهرجان الجونة أنه كان لابد من حسم الآمر، مشيرا إلى أن بشرى وخطيبها كانت تجمعهما صداقة منذ فترة طويلة فقام هو بدور الوسيط لاتمام الخطوبة.