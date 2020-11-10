شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: ذئاب الجبل أهم محطة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم صلاح عبد الله أن مشاركته فى مسلسل ذئاب الجبل من أهم المحطات فى حياته، لافتا إلى أن المخرج مجدى أبو عميرة ملك الطيبة، حيث روى صلاح عبد الله، فى برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة dmc، كواليس حصوله على الدور، قائلا: "كنت عارف من المؤلف إن فى دور هعمله فى المسلسل حسنى الدبيكى ومع مخرج طالع بسرعة الصاروخ ومصر كلها بتكلم عنه، فاتعرض عليا المسلسل بس مش دور حسنى الدبيكى، وحصلى صدمة لأنى عارف من المؤلف إنى هعمل الشخصية".



صلاح عبد الله

ويعد مسلسل "ذئاب الجبل" من أهم الأعمال فى تاريخ الدراما المصرية، حيث لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه، فى بداية التسعينيات، وقام ببطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم الأخوان عبد الله وحمدى غيث، أحمد عبد العزيز، سماح أنور، شريف منير، وائل نور، تأليف الكاتب الكبير الراحل محمد صفاء عامر، وإخراج مجدى أبو عميرة.

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وفى عام 1993 كان العرض الأول لمسلسل ذئاب الجبل الذى تناول واحدة من أروع الحكايات التى عرضتها الدراما من قلب الصعيد، الحكاية تدور ببلدة "بهتون الجبل"، حيث تسكن عائلة هوارة التى بدأت معها تعظيم العادات والتقاليد.