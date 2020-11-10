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توم كروز وريبيكا يصوران مشاهد مطاردة بإيطاليا فى Mission Impossible 7

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع ديلي ميل عن قيام توم كروز البالغ من العمر 58 عامًا، وريبيكا فيرجسون البالغة 37 عامًا بتصوير عدد من مشاهد المطاردات في البندقية بإيطاليا، والتي تخضع الآن لحظر تجول جديد من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس ، ويأتي تصوير فيلم Mission Impossible 7 في إيطاليا بعدما توقف التصوير بسبب إصابة 12 فرد من طاقم الفيلم بفيروس كورونا.

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توم كروز

 

ومؤخراً شوهد النجم العالمي توم كروز أثناء تصويره مشاهد أخرى في شوارع مدينة روما الإيطالية وفقاً لموقع ذا صن، وشاركته في تصوير مشاهد الأكشن مع الممثلة هايلي أتويل، التي ظهرت بصحبة توم كروز في السيارة.

كشفت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن النجم الأمريكي توم كروز، قد بدأ تصوير المشاهد الخارجية لفيلمه الذي طال انتظاره Mission: Impossible 7 في روما من إخراج كريستوفر ماكاري.

 

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ريبيكا فيرجسون

 

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ريبيكا فيرجسون في كواليس العمل

يشمل طاقم عمل توم كروز في الجزء السابع من فيلم "مهمة مسحيلة" وفينج رامز وهنري تشيرني وسيمون بيج وريبيكا فيرجسون وفانيسا كيربي ، وجميعهم يعيدون أدوارهم من الأفلام السابقة ، إلى جانب هايلي أتويل ، وبوم كليمينتيف ، وشيا ويغام ، وإيساي موراليس ، وسيتم تصوير الفيلم أيضا في البندقية ودول أخرى بما في ذلك بولندا.

 

 

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