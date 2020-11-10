شكرا لقرائتكم خبر عن تونس .. تأجيل مهرجان أيام قرطاج المسرحية إلى العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، تأجيل الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية إلى العام المقبل على أن يتم تحديد موعدها لاحقًا، بعدما كان مقرر لها من 5 إلى 13 ديسمبر القادم.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم، أن قرار التأجيل جاء نظرًا للوضع الصحي في تونس وغيرها من بلدان العالم بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، واستنادًا إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها رئاسة الحكومة للوقاية من الوباء.
يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس "كورونا" بلغ 1920 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 71 ألفًا و569 مصابًا.
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