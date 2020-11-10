شكرا لقرائتكم خبر عن تونس .. تأجيل مهرجان أيام قرطاج المسرحية إلى العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، تأجيل الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية إلى العام المقبل على أن يتم تحديد موعدها لاحقًا، بعدما كان مقرر لها من 5 إلى 13 ديسمبر القادم.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم، أن قرار التأجيل جاء نظرًا للوضع الصحي في تونس وغيرها من بلدان العالم بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، واستنادًا إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها رئاسة الحكومة للوقاية من الوباء.

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يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس "كورونا" بلغ 1920 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 71 ألفًا و569 مصابًا.