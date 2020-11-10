شكرا لقرائتكم خبر عن ذئاب الجبل.. أحمد عبد العزيز: "ركبى خبطت فى بعض من أداء عبد الله غيث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد عبد العزيز، أن مسلسل ذئاب الجبل قيمة وعمل فنى خالد والفنان القيم بيفضل خالد مثل الراحل عبد الله غيث، لتقاطعه فى الحديث النجمة إسعاد يونس قائلة:"ممثلينا نباهى بهم الأمم"، وروى أحمد عبد العزيز، خلال برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة dmc، علاقته بالراحل عبد الله غيث، قائلا :"كنا بنصور وعد الحق وبعده هنصور ذئاب الجبل وأول يوم وقبل ما ندخل نصور قلتله قريت الورق قالى لا قلتله ادينى 10 جنيه واحكيلك مشهدك وبعدين قلتله هات 15 جنيه واحكيلك ملخص المسلسل كله".



أحمد عبد العزيز

وتابع فى حديثه، قائلا: "وانبهرت بجد وركبى خبطت فى بعض من أداء عبد الله غيث، إزاى فى 10 دقائق تقمص الشخصية وبعد التصوير قلتله عرفت بيقولوا عليك شديد ليه.. شديد لأنه فعلا فى 10 دقائق جاب الشخصية ".

ويعد مسلسل "ذئاب الجبل" من أهم الأعمال فى تاريخ الدراما المصرية، حيث لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه، فى بداية التسعينيات، وقام ببطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم الأخوان عبد الله وحمدى غيث، أحمد عبد العزيز، سماح أنور، شريف منير، وائل نور، تأليف الكاتب الكبير الراحل محمد صفاء عامر، وإخراج مجدى أبو عميرة.

Advertisements

وفى عام 1993 كان العرض الأول لمسلسل ذئاب الجبل الذى تناول واحدة من أروع الحكايات التى عرضتها الدراما من قلب الصعيد، الحكاية تدور ببلدة "بهتون الجبل"، حيث تسكن عائلة هوارة التى بدأت معها تعظيم العادات والتقاليد.