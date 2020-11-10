وصلة رقص رومانسية بين شقيق محمد صلاح وعروسه ..فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيديو" لوصلة رقص للعريس نصر صلاح شقيق نجم كرة القدم العالمي وأسطورة نادي ليفربول محمد صلاح، في حضور عائلتي العروسين والأصدقاء المقربين . ظهر النجم محمد صلاح، في حفل زفاف شقيقة نصر صلاح بالكمامة، عقب مجيئه إلى القاهرة قادما من العاصمة البريطانية لندن.

يقام حفل زفاف نصر صلاح شقيق نجم كرة القدم العالمي وأسطورة نادي ليفربول محمد صلاح بحضور عائلتي العروسين والأصدقاء المقربين. Advertisements ونشر الكاتب الصحفى أحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والمستشار السابق لرئيس الجمهورية الذي يحضر حفل الزفاف مع زوجته الدكتورة إنجي مهدي، تهنئة لعائلة صلاح مع صورة تجمعه بمحمد صلاح. وكان محمد صلاح قد وصل إلى حفل زفاف شقيقه عقب وصوله إلى مطار القاهرة منذ قليل. يذكر أنه وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، محمد صلاح ومحمود تريزيجه لاعب استون فيلا ، للمشاركة مع منتخب مصر في مبارياته المرتقبة مع منتخب توجو في مباراتي الذهاب والإياب والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

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