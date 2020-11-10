شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا وليد: أول ما قرأت سيناريو ذئاب الجبل بكيت ولسه محتفظة بالورق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ميرنا وليد إن مسلسل ذئاب الجبل كان أول مسلسل لها، وإنها ما زالت تختفظ بالورق عندها حتى الآن، وإنها أخذت السيناريو وقرأته فبكت، مضيفة: "دموعى نزلت وجريت من الأحداث والورق لسه عندى لحد دلوقتى، وكان عندى 17 سنة وقتها، وكان عندى امتحانات ثانوية عامة وقررت مش هدخل وأسقط، وأقنعنى أحمد عبد العزيز بدخول الامتحانات ودخلت ونجحت".



ميرنا وليد

وتابعت ميرنا، خلال برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة dmc: "بعد إذاعة المسلسل كنت راكبة تاكسى والسائق فضل يقولى ممكن تقولى باى لأن الكلمة فى المسلسل علقت مع الناس، وكل أما يشوفنى يقولى قولى باى".

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ويعد مسلسل "ذئاب الجبل" من أهم الأعمال فى تاريخ الدراما المصرية، حيث لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه، فى بداية التسعينيات، وقام ببطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم الأخوان عبد الله وحمدى غيث، أحمد عبد العزيز، سماح أنور، شريف منير، وائل نور، تأليف الكاتب الكبير الراحل محمد صفاء عامر، وإخراج مجدى أبو عميرة.

وفى عام 1993 كان العرض الأول لمسلسل ذئاب الجبل الذى تناول واحدة من أروع الحكايات التى عرضتها الدراما من قلب الصعيد، الحكاية تدور ببلدة "بهتون الجبل"، حيث تسكن عائلة هوارة التى بدأت معها تعظيم العادات والتقاليد.