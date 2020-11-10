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شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيل كيجان تعزل نفسها 15 يوما بعد مخالطتها مصابا بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزلت الممثلة الإنجليزية ومصممة الأزياء ميشيل كيجان نفسها لمدة أسبوعين بعد تعرضها لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أثناء تصوير السلسلة التليفزيونية " Brassic"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الممثلة البالغة من العمر 33 عامًا قد تعرضت للفيروس خلال جلسة تصوير في مانشستر الشهر الماضي، وانقطعت عن عملها بسبب هذا الأمر.
ميشيل كيجان
وهذا يعني أنها لم تكن قادرة على العودة إلى موقع تصوير " Sky TV Brassic" الذي كان في خضم تصوير موسمه الثالث، بينما أشار مصدر لصحيفة ديلي ميل إلى أن احتاجت إلى العزلة بعد أن تواصلت مع شخص مصاب بها في مانشستر، إلا أنها لم تصاب بالفيروس التاجي.
ولقد أمضت الأسبوعين الماضيين في عزلة تامة، وستعود للتصوير في نهاية هذا الأسبوع، بينما سعى صناع " Brassic" إلى استكمال تصوير المشاهد التي لم تظهر فيها ميشيل.
يأتي هذا بعد تقرير نشرته "The Sun" حول خضوع النجمة العالمية للاختبار للتأكد من إصابتها بالفيروس التاجي في سبتمبر عندما تم تشخيص أحد أفراد طاقم " Bassic "بفيروس كورونا.
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