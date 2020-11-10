شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بوسى تشوق الجمهور ببرومو "أنا الدنيا" بتوقيع مصطفى حجاج وحمدى بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشىكة المنتجة لأغانى المطربة بوسى البرومو الدعائى لأغنيتها الجديدة "أنا الدنيا"، إستعداداً لطرحها الخميس المقبل، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان مصطفى حجاج، وتوزيع أحمد عادل، مكساج وماستر هاني محروس، وإنتاج حمدى بدر شركة Craftmedia، ومن المتوقع أن تلقى الأغنية صدى واسع، خاصة وأن بوسى تقدم فيها لون طربى تراجيدى، وهى نوعية الأغانى التى يحبها الجمهور من المطربة بوسى.

يذكر أن بوسى تحيى حفلا كبيراً، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل، حيث يشهد الحفل مفاجآت عديدة تحضر لها بوسى من الآن.

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كما تجهز المطربة الشعبية بوسى، لأغنية وطنية جديدة، بالتعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومن المقرر غنائها فى نفس الحفل، إذ تعد بوسي من المطربات اللواتى قدمن أغنيات وطنية مهمة فى الفترة الأخيرة.

ويأتي الحفل برعاية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفى إطار الدور الذى تتبناه الجامعة لتنمية الحس الوطنى والفنى والإبداعى للطلاب، حيث تعبر الأغنية الوطنية عن عراقة مصر ومجدها الكبير، بصوت بوسي القوى.

وتعد المطربة بوسى، واحدة من أهم الأصوات الشعبية على الساحة الغنائية، ورقما مهما فى المعادلة الغنائية بمصر والوطن العربى، ويصفها الموسيقيون بأنها تملك خامة صوتية رهيبة وحنجرة ذهبية تؤهلها لغناء كل النغمات والمقامات الموسيقية.