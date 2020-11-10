الفنان أحمد كامل ينفي إصابة عبلة كامل بالسرطان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نفي الفنان أحمد كمال، طليق الفنانة عبلة كامل، ما تداولته بعض المواقع حول إصابة النجمة الكبيرة بمرض السرطان.
وكتب "كمال" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".
وكانت أنباء ترددت عن مواقع التواصل الإجتماعي عن أصابة الفنانة الكبيرة عبلة كامل بمرض السرطان، وهو ما نفاه الفنان أحمد كمال.
وكان آخر أعمال الفنانة الكبيرة مسلسل "سلسال الدم" منذ 3 سنوات، وشاركها البطولة رياض الخولي.
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